Cuneo, Cessna precipita per il maltempo: salvi i due piloti

Finito nella forte turbolenza creata da un nubifragio, un aereo da turismo Cessna con due uomini francesi a bordo è precipitato sulle montagne attorno a Garessio, nel Cuneese. Solo lievi ferite e contusioni per il pilota, Georges Dartis, 75 anni, e per il passeggero, Pascal Rougier, 58, in osservazione all'ospedale di Cuneo. L'impatto con il suolo, in una zona impervia della Valle Corsaglia, è stato attutito da un sistema di sicurezza attivato dal pilota.