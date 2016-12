Cuneo, blitz Gdf in negozi cinesi

09:51 - Oltre 8mila articoli tessili con etichette incomplete o in lingua straniera sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Fossano, in provincia di Cuneo. Borse, cappelli, sciarpe e guanti, tappeti e tendaggi - per un valore di oltre 54mila euro - erano in vendita in negozi cinesi e italiani. I titolari degli esercizi commerciali, sette in tutto, sono stati segnalati alla Camera di Commercio.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X