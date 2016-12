Cuneo: auto sbanda e finisce in un fosso, donna muore

Un'auto è uscita fuori strada finendo in un fosso. Nell'incidente, avvenuto in frazione Tetti Pesio di Cuneo, ha perso la vita una donna, Cinzia Poli, 53 anni di Farigliano. A bordo della macchina erano presenti anche le due figlie, trasferite in ospedale con codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Ancora da definire la dinamica dell'incidente.