Cuneo,auto contro furgone: un morto

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale Busca-Villafalletto, in provincia di Cuneo. La vittima è una donna di 29 anni: viaggiava su un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone sul quale viaggiavano quattro persone, tre delle quali ferite e trasportate all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.