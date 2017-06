Cuneo, adescava minori in chat: arrestato dirigente sportivo

La polizia postale di Torino ha arrestato un direttore sportivo di una squadra di calcio giovanile, responsabile di aver adescato su internet più di cento minori in un arco di tempo di oltre tre anni. L'uomo, un 24enne residente nel Cuneese, riusciva mediante l'uso di profili "fake" femminili a contattare in chat i ragazzi, facendosi inviare selfie erotici.

I ragazzi caduti in trappola sono quasi tutti appartenenti al mondo del calcio giovanile e militavano in varie squadre. Quattro le identità femminili utilizzate per avere i selfie erotici delle giovani vittime e poi ricattarli per averne altri. Ingente il materiale pedopornografico sequestrato. L'uomo è stato posto ai domiciliari.