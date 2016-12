Cuneo, abusi su anziana malata: arrestato operatore casa di cura

Un operatore socio sanitario di 35 anni, in servizio in una casa di riposo nel Cuneese, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo avrebbe abusato di un'anziana, malata di Alzheimer a uno stadio avanzato, ricoverata nella struttura. A insospettire il personale sono stati alcuni comportamenti anomali della donna. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore del tribunale di Asti, Giulia Marchetti.