Crolla una "luna" durante la Turandot, feriti due coristi al Teatro Regio di Torino

Due artisti del coro del Teatro Regio di Torino , impegnati nella recita della Turandot , sono stati feriti dal crollo di un elemento di scena, una luna . L'incidente si è verificato alla fine del secondo atto. L'esecuzione dell'opera è stata interrotta e il pubblico invitato a lasciare la sala, mentre personale del 118 prestava i primi soccorsi ai due coristi. Trasportati in codice giallo in ospedale, le loro condizioni non sembrano gravi.

Teatro Regio Torino, crolla una scena in palcoscenico: feriti due coristi Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I due feriti sono una donna, sveglia e cosciente, ricoverata all'ospedale Cto, e un uomo, trasportato al San Giovanni Bosco per un trauma cranico non commotivo.



Il sipario si era appena chiuso, alla fine del secondo atto, quando un violento tonfo ha seminato il panico al Teatro Regio. La mezza sfera sospesa sul palco, elemento della scenografia lunare della Turandot, e' crollata all'improvviso. "Siamo davvero dispiaciuti", ha commentato il sovrintendente Walter Vergnano, che si è subito recato in ospedale con la sindaca Chiara Appendino. "L'unica notizia buona - ha aggiunto - è che i nostri coristi non sembrano in gravi condizioni".



"E' venuta giù la luna, una mezza sfera appoggiata su un vassoio tenuto da quattro tiranti. A cedere sembrano essere stati proprio questi ultimi", ha spiegato Pierluigi Filania, orchestrale e rappresentante sindacale Fials. "Un incidente cosi' non capitava da anni", ha aggiunto, ricordando che la sicurezza in teatro è tenuta nella massima considerazione e che "tutto era stato verificato: i controlli erano stati fatti, chiederemo una relazione dettagliata su quanto accaduto". Ad occuparsene sarà anche lo stesso Teatro Regio: "Vogliamo andare fino in fondo alla vicenda - ha dichiarato un portavoce dell'ente - faremo tutte le verifiche del caso". Visibilmente commossi, all'uscita, gli altri coristi e i musicisti. "Si è chiuso il sipario e abbiamo sentito un tonfo - hanno raccontato - poi urla e un fuggi fuggi generale. La paura è stata grande: abbiamo pianto".