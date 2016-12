Crolla controsoffitto in una scuola elementare nel Torinese: paura tra gli studenti, ferita una bambina

Un'alunna di una scuola elementare è rimasta ferita nel crollo del controsoffitto dell'istituto Rodari a Nichelino, alle porte di Torino. La bimba di nove anni, colpita in testa da un calcinaccio, è stata portata al pronto soccorso: le sue condizioni non sono gravi. Molta paura per alcuni suoi compagni, al rientro in classe dalla mensa.