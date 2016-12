Costretto a mantenere 53 cani confiscati, Comune rischia il default

Non bastavano le ferite delle recenti alluvioni ancora aperte e le famiglie in difficoltà. A Lerma , piccolo centro in provincia di Alessandri a (conta solo 870 abitanti) adesso ci sono anche 53 cani confiscati da mantenere . Significa un costo di 62mila euro l'anno per le casse comunali, già in affanno per opere ben più urgenti per la collettività.

La storia viene raccontata sulle pagine della Stampa, che ricorda come tutto nasca dal lontano 2008. Quando gli uomini del Nas, i veterinari dell'Asl e i volontari Enpa fecero un blitz in una cascina dei dintorni del paese, dove una donna ospitava in condizioni disperata 80 cani circa. Le misure igieniche erano terribili, molti degli animali malati e malnutriti. Ecco quindi il sequestro dei cani.



La signora aveva dovuto affrontare un processo, chiuso con la Corte d'appello di Torino che aveva trasformato il sequestro in confisca. Un atto che ha fatto ricadere il mantenimento dei cani, scesi nel frattempo a 53 (alcuni sono morti, altri sono stati adottati), sulle spalle del Comune. Un gran brutto colpo per il sindaco Bruno Aloisio, che dice chiaramente di non avere le disponibilità finanziarie per far fronte a una spesa simile. "Faccio fatica a trovare i soldi per rifare un ponte danneggiato dall'alluvione - dice -, che ancora traballa ed è chiuso da mesi, e mi tocca sborsare per dei cani una cifra che mi coprirebbe metà della ristrutturazione? Non ci sto".



Aloisio ha scritto una lettera al prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, e ai ministeri di Giustizia e Salute, dicendo di essere pronto a lasciare la carica se non si troverà una via d'uscita. E il paese lo appoggia in pieno e si chiede perché la responsabilità di quegli animali non ricada su chi li ha radunati e allevati. In prefettura dicono che si sono attivati per chiedere aiuto ad associazioni nazionali e una quindicina di cani sono stati sistemati. E gli altri?