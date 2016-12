Concluso corteo notturno No Tav

Si è conclusa senza incidenti la "passeggiata notturna" dei No Tav in Val Susa. I manifestanti, secondo quanto appreso, non sono riusciti ad avvicinarsi alle reti del cantiere della Torino-Lione. E, dopo un fitto lancio di petardi e fuochi d'artificio, sono stati allontanati dalle forze dell'ordine - che avevano risposto con alcuni lacrimogeni - uscite dal cantiere. I No Tav hanno poi fatto rientro verso Giaglione, da dove erano partiti.