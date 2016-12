Comune Torino ricorre in Cassazione contro "diritto panino" a scuola

Il Comune di Torino ha notificato il ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello del 21 settembre che, di fatto, riconosce la libertà di scelta tra pasto da casa e pasto della refezione comunale, il cosiddetto "diritto al panino". Lo rende noto l'avvocato Giorgio Vecchione che ha seguito in estate i ricorsi di alcune famiglie contro il ministero dell'Istruzione per il diritto di portarsi il pranzo da casa.