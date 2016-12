Cocaina a domicilio, carabinieri smantellano banda del Torinese

"Caffè e aperitivo" erano queste le parole d'ordine per gestire il traffico di cocaina scoperto dai carabinieri di Ivrea, che hanno smantellato un gruppo criminale attivo in 23 comuni torinesi. Per consolidare il proprio monopolio, battere la concorrenza e aumentare il "pacchetto clienti", la banda consegnava la droga a domicilio. Per fissare gli appuntamenti veniva usato un linguaggio in codice come, appunto, "vediamoci per un caffè o un aperitivo".