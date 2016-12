Claviere, un 14enne muore sugli sci: esce di pista e finisce su una roccia

19:54 - Un ragazzo di 14 anni è morto mentre stava sciando a Claviere (Alta Val di Susa) insieme a parenti e amici. Il giovane, di Chieri (Torino), è uscito di pista nella zona del Colletto Verde e ha tentato di fare un salto. Ma è caduto di faccia su una roccia e l'impatto gli è stato fatale.

Dopo l'incidente, avvenuto a 2.2000 metri di quota, il ragazzino è stato subito soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Pinerolo, dove è morto poco dopo l'arrivo, nonostante fosse già stato disposto un ulteriore trasferimento a Torino.



La dinamica dell'incidente - Secondo le ricostruzioni della polizia, che indaga sul caso, il ragazzo ha deciso di uscire dalla pista battuta e di tentare un salto fuoripista. Ma, dopo il salto, ha perso il controllo degli sci andando a sbattere contro una roccia scoperta. In zona la neve infatti è poco abbondante e quindi l'impatto è stato violentissimo. Il ragazzo ha quindi riportat un trauma facciale molto grave.



Un 12enne ferito in Valsaverenche: è grave - Quello di Claviere non è stato l'unico incidente sugli sci in montagna. In provincia di Aosta un altro ragazzo di 12 anni è ricoverato all'Ospedale Regina Margherita di Torino in seguito a un incidente sugli sci sulle piste da fondo di Valsavarenche, in località Pont. A seguito di una caduta, il giovane ha riportato un politrauma. Subito soccorso, è stato trasportato all'Ospedale Parini di Aosta con l'elicottero, quindi a Torino.



Undicenne grave in Piemonte - E ancora, un altro ragazzo di 11 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava scendendo da una seggiovia a Pratonevoso, in provincia di Cuneo. Soccorso dai volontari della Croce Rossa, il ragazzo è stato affidato alle cure del medico del 118 e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Cuneo. Secondo i primi riscontri sarebbe scivolato nel momento dello sgancio dalla seggiovia. Non è in pericolo di vita.



Belluno, un 60enne scivola in un canale e muore - Un escursionista è scivolato sul terreno ghiacciato ed è caduto in un canale dove è morto dopo essere rotolato giù per 200 metri, a un'altezza di 1.450 metri, sulle montagne del Bellunese. La vittima, un sessantenne di Pedavena, stava rientrando da una camminata sulla cima del Monte San Mauro con alcuni amici. L'uomo camminava un po' lontano dal gruppo: i compagni, accortisi della sua assenza, lo hanno cercato finché non hanno ritrovato le sue racchette. Quando sono arrivati i soccorsi, l'uomo era già morto.