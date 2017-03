Circonvenzione d'incapace e violenza sessuale: altro guru arrestato a Torino

Il giorno dopo l'arresto a Torino del santone Paolo Meraglia , un altro guru è stato arrestato dai carabinieri nel capoluogo piemontese con l'accusa di circonvenzione d'incapace e violenza sessuale. L'uomo, 69 anni, convinceva donne emotivamente fragili a liberarsi dalla "Macumba" con riti catartici riconducibili alla medicina tradizionale indiana, e in cambio chiedeva soldi, ricariche telefoniche, favori personali e in un caso anche sesso.

Vittime del santone sono due donne, una delle quali ha subito anche la violenza sessuale, che a dire del guru avrebbe apportato un beneficio curativo aiutando la donna a superare le sue difficoltà. Durante i riti, inoltre, forniva alle sue vittime "sacchettini magici" che in realtà contenevano erbe e spezie reperibili sul mercato.



L'uomo, che si presentava come ingegnere ma in realtà non ha mai conseguito la laurea, "plagiava abilmente le vittime, intrecciando con queste un raffinato e subdolo legame - spiega in una nota il procuratore di Torino Armando Spataro - concretamente mantenuto anche grazie ad un continuo contatto telefonico". Ora l'auspicio della Procura "è che altre vittime, rassicurate, trovino la forza di denunciare l'arrestato".