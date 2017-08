Chiara Appendino: "Torino sarà baby friendly grazie ai fasciatoi"

Più fasciatoi per un Paese più civile e che pensa alla maternità. La giunta torinese guidata da Chiara Appendino ha approvato una delibera per concedere agevolazioni a chi aprirà un locale in presenza di un luogo dove cambiare i pannolini. E il sindaco stesso, nel corso di un viaggio verso Roma, ha verificato come in Italia si sia indietro su questo punto. "Ci siamo fermati in posti magnifici ma quasi mai dotati di fasciatoi" ha raccontato su Facebook .

Il bagagliaio dell'auto, il passeggino, una sedia, una panchina. I genitori lo sanno, quando c'è il pannolino dei bimbi da cambiare ci si deve adattare perché non sempre si trova un fasciatoio a disposizione. Il sindaco Appendino ha vissuto questa esperienza sulla propria pelle nel corso di un viaggio con la figlioletta Sara. "Ci siamo fermati in tanti posti magnifici, per un caffè, una merenda, una pizza o per visitare un museo o un'attrazione e, come tutte le famiglie, ci siamo trovati quasi sempre a cambiare pannolini nelle situazioni più disparate - ha scritto nel suo post -, sempre perché nella stragrande maggioranza dei casi i servizi non erano dotati di fasciatoio. E' vero che alla fine si trova sempre un modo per arrangiarsi - ha prosegueito il sindaco - ma la presenza più o meno diffusa di fasciatoi è uno degli indicatori con cui un Paese pensa alla maternità e alla cura dei più piccoli. Quindi, anche al futuro".



Partendo da queste considerazioni la giunta torinese, che nei mesi scorsi ha varato una delibera dell'assessore al Commercio Alberto Sacco sulle nuove aperture dei locali, ha deciso di inserire proprio la presenza di fasciatoi come criterio di qualità per accedere a sconti sulle tariffe comunali. In base al nuovo regolamento, chi offre locali "più accoglienti", dal wi-fi gratuito all'assenza di slot machine fino alla presenza, appunto, di fasciatoi, potrà spalmare su più anni la cosiddetta "tassa sul disagio" che prevede, per chi apre un locale o ne amplia uno già esistente, la corresponsione di una cifra pari a un certo numero di posti di parcheggio.



Nel suo post, Appendino sottolinea che l'introduzione dei fasciatoio fra i criteri è "ovviamente un piccolo passo ma crediamo sia un segnale importante". "L'auspicio - conclude - è che i gestori ma soprattutto le Amministrazioni, a tutti i livelli, si adoperino concretamente per migliorare questa situazione che ci vede indietro rispetto a tanti altri Paesi più 'baby-friendly', almeno da questo punto di vista".