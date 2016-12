Ceste, il marito voleva "sostituire" Elena dopo otto mesi: ecco gli sms

18:38 - Michele Buoninconti cercava una nuova moglie. Otto mesi dopo la scomparsa di Elena Ceste, il marito 44enne, sembrava già a caccia di una donna che potesse sostituire Elena nel cuore e nella vita. Ne aveva conosciuta una, residente in Calabria, con la quale aveva avviato uno scambio di sms citato nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

"Fra noi c'è feeling", le scriveva in un sms. L'altra gli rispondeva: "Quando il cuore batte forte come il mio, credo di sapere perché...". Poi la donna si abbandona all'immaginazione, sogna il futuro insieme a Michele: "Magari in futuro a quest'ra starai lavorando... e io a casa, a preparare la cena al mio amore e ai bambini! Magari ne arriverà un quinto".



Un futuro immaginato, di fronte al quale lui sembra pronto. Risponde infatti alla nuova conoscenza: "Grazie Teresa.. Mi fai commuovere... sei una persona eccezionale. Eccezionale dovrà essere la persona che sostituirà Elena".



Lo scambio di sms citato nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dimostrerebbe il "totale distacco e il disinteresse dell'uomo nei confronti della moglie". Ne emerge il ritratto di un marito-padrone che in quasi venti anni di matrimonio aveva puntato a "raddrizzare" la moglie, a forgiarla come madre-casalinga perfetta e sottomessa.