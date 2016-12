27 marzo 2015 Cesana Torinese, slavina travolge sciatori in fuori pista: due morti Il gruppo era stato portato in quota, al Passo di Terra Nera a 2.970 metri di altitudine, da un elicottero di una società specializzata in escursioni Tweet google 0 Invia ad un amico

16:55 - Una slavina si è staccata sulle montagne di Cesana Torinese, in Val di Susa, e ha travolto un gruppo di sciatori impegnati in un fuori pista. Due persone, la guida alpina Luca Prochet e un cittadino francese, sono morte. Erano entrambi dotati delle attrezzature di sicurezza. Sul posto le squadre della guardia di finanza. Il gruppo era stato portato in quota da un elicottero di una società specializzata in escursioni di eliski.

"Una persona è ferita e non è in pericolo di vita - si legge nella nota del Soccorso Alpino Piemontese -. Attualmente è ricoverata all'ospedale di Susa".



Probabili concause della slavina le recenti nevicate e le variazioni di temperatura.



Il soccorso alpino piange Prochet - Luca Prochet (nella foto), 53 anni, era una guida alpina e, fino allo scorso dicembre, aveva diretto la scuola tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Sposato, aveva due figli e viveva a Briancon, la città francese vicino al confine italiano. In qualità di guida stava accompagnando un gruppo in eliski nella discesa fuoripista del monte Terra Nera.



Gli sciatori travolti erano dotati dell'apparecchio arva e dello zaino airbag. "Tutto il soccorso alpino è sconvolto da questa disgrazia", dice il presidente del Soccorso Alpino Piemontese.