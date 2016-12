Cavour (Torino), frontale nella notte: muore una donna, altri 4 feriti

11:43 - Una donna di 67 anni di Beinasco, Maria Damato, è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto a Cavour (Torino). Stava rincasando con la famiglia quando, in una svolta a sinistra, la vettura si è scontrata con una Volkswagen Golf. La donna è morta sul colpo. Feriti in modo lieve le altre tre persone (il figlio, un amico e il marito) a bordo con lei e l'uomo al volante dell'altra auto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.