Caso Rosboch, le donne di Gabriele: spunta una terza fidanzata

Non solo Gloria Rosboch e Marzia Lachello. Gabriele Defilippi , in carcere perché accusato dell'omicidio dell'insegnante torinese aveva avuto una relazione con un'altra ragazza. Si tratta di S. una bella ragazza di vent'anni, studentessa, l'ultima fidanzata di Gabriele, tornata in Marocco da almeno due settimane. "Estranea completamente a questa vicenda", si affrettano a precisare i suoi familiari.

Gabriele Defilippi, quando "recitava la sua parte etero", sapeva stregare le sue amiche, ricorda chi l'ha conosciuto. Consigliava libri, gruppi musicali, cercava di convincere a condividere con lui gli interessi per la psicologia. E la stessa cosa potrebbe assere avvenuta per la studentessa ventenne che, come precisa il a La Stampa, "ora è in ferie in Marocco". Di lei, dal momento della partenza, più nessuna notizia



Intanto Marzia Lachello, 34 anni, la giovane insegnante appena salita sul palco del teatro Ariston nell'ultimo Sanremo, precisa di non aver mai avuto una relazione sentimentale con Defilippi, ma di averlo solo aiutato, pur venendo ingannata dal suo modo di fare. "Era un giovane che aveva bisogno di confidarsi, di raccontare a qualcuno i suoi amori - dice al Corriere della Sera -. Sono stata io ad allontanarmi da lui proprio per non alimentare equivoci".