Caso Rosboch, l'ex di Defilippi a Pomeriggio 5: "Io non c'entro nulla"

“Gabriele mi rispondeva che lui non c'entrava nulla, di stare tranquilla e di non credere a quello che dicevano i giornalisti", ha raccontato Sofia durante l'intervista.



"Ero in Marocco quando ad un certo punto le mie amiche mi mandavano alcuni articoli con la mia fotografia", ha proseguito Sofia. "Allora ho chiamato i miei genitori e due giorni dopo sono tornata in Italia per andare dai carabinieri in procura a dire che io con tutto ciò non c'entro assolutamente nulla".