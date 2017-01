Un 25enne è morto all'ospedale Molinette di Torino per meningite . Il giovane, residente a Valperga, nel Torinese, lamentava febbre alta almeno da un giorno. Trasportato dall'elisoccorso, è arrivato in ospedale in condizioni drammatiche. Subito avviata la profilassi del caso ai familiari. Gli esami molecolari hanno confermato che la causa del decesso è stata la meningite.

"Che febbre... mai stato così male...", scriveva soltanto sabato mattina V.B. su Facebook, con gli amici divisi tra battute di scherno e auguri di pronta guarigione. Poi il giovane ha chiamato il 118 che, accertato un grave trauma psico-motorio, ne ha deciso il trasferimento immediato in ospedale. All'arrivo le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica.



"Non è il caso di allarmarsi - dice Vittorio De Micheli, epidemiologo della direzione sanitaria regionale, che esclude il rischio di contagio -. La meningite in inverno non è un evento inatteso".