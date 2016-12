Caselle, aereo evacuato per fiamme

Paura all'aeroporto di Torino Caselle dove un aereo Avro RJ85 dell'Airfrance, in partenza per Parigi, è stato evacuato dopo che il motore ha preso fuoco in accensione. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito e l'incendio è stato spento dalle squadre di vigili del fuoco presenti allo scalo.