Carceri, detenuto in permesso premio evade a Torino

Un detenuto romeno di 23 anni, in permesso premio, non ha fatto rientro al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, dove stava scontando una pena per vari reati commessi quando non era ancora maggiorenne. Il rientro era previsto per sabato sera e trascorse le 24 ore è scattato nei suoi confronti il reato di evasione.