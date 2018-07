Carabiniere disperso nel Cuneese durante un'escursione in montagna

Un appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Savona è dato per disperso in Valle Gesso, nel Cuneese. Il 51enne Andrea Barbagli è scomparso durante un'escursione in montagna. Oltre quaranta volontari del Soccorso alpino e carabinieri sono alla ricerca dell'uomo. Il militare risulta disperso dal pomeriggio del 25 luglio e a dare l'allarme è stata la moglie. La sua auto è stata trovata nei pressi del lago della Rovina.