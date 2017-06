Caos a Torino, Appendino: "Pronti ad assumerci le nostre responsabilità"

"E' evidente che qualcosa non ha funzionato. Come amministrazione siamo pronti ad assumerci le eventuali responsabilità che dovessero emergere dall'inchiesta della magistratura". Lo ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino, parlando del caos verificatosi in piazza San Carlo durante la finale di Champions League. "Provo ancora rabbia per l'accaduto, ma lavoriamo con determinazione per garantire la sicurezza per i prossimi eventi".