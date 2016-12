Camusso: "Basta licenziamenti"

12:25 - Susanna Camusso dice "no alle risorse a pioggia alle imprese e ai licenziamenti". Intervenendo da Torino nel giorno dello sciopero generale, il segretario della Cgil accusa il governo di "non guardare al futuro" in un Paese che sta scivolando sempre di più verso la povertà. "Vogliamo - dice - che si finanzino solo le imprese che fanno nuove assunzioni e che le risorse vengano usate per investire, aprire cantieri, creare lavoro".