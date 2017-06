Calca in piazza San Carlo a Torino, indagati anche venditori abusivi

Ci sono anche alcuni venditori abusivi tra gli indagati in uno dei numerosi procedimenti aperti dalla procura di Torino per gli incidente avvenuti in piazza San Carlo. La polizia municipale, prima dell'inizio della proiezione della partita, aveva identificato 34 persone che, stazionando su furgoni in vari punti del centro storico, vendevano cibi e bevande senza autorizzazione. Dopo la multa è stato aperto un procedimento penale.