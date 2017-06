Calca a Torino, procura: no a interrogatori di membri istituzioni

"Allo stato attuale non sono previsti interrogatori di persone che rivestono pubblici uffici con connesse responsabilità istituzionali". Lo precisa il procuratore di Torino, Armando Spataro, in relazione all'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. Per gli incidenti risulta indagata la sindaca Chiara Appendino. Spataro sottolinea, poi, che nessuno è stato indagato per iniziativa della procura ma come "atto dovuto dopo querele-denunce da parte di privati".