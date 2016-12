Caduti in piscina nel Cuneese, è morto anche il secondo ragazzino

All'ospedale Regina Margherita di Torino è morto Sandou, il bimbo ivoriano di 10 anni caduto in una piscina di Centallo (Cuneo) giovedì pomeriggio per cercare di recuperare un pallone. Ne dà notizia il sindaco della cittadina piemontese, Giuseppe Chiavassa. L'incidente aveva coinvolto anche un altro ragazzino di 13 anni, Sogey, morto affogato perché non sapeva nuotare. Sandou era stato ricoverato in gravissime condizioni e non si è mai ripreso.