Cade in casa e si taglia un'arteria, muore donna incinta nel Torinese

13:10 - Terribile incidente mortale per una donna di 40 anni, incinta al settimo mese, deceduta dopo essere caduta in casa infrangendo una porta a vetri che le ha reciso l'arteria femorale. E' successo a Varisella, nel Torinese. Morto anche il bambino che aveva in grembo.

Subito soccorsa, la donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale Mauriziano. Inutili li i tentativi dei medici di salvare la donna e il bambino.