13:21 - Sono gravi le condizioni di un bambino di nove anni dopo essere caduto per dieci metri da una seggiovia nei pressi del Rifugio 2000 in valle Divedro, nel Verbano. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e l'elisoccorso, che ha trasportato d'urgenza il piccolo all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il bambino, che ha riportato diversi traumi, ha battuto violentemente la schiena, ma non ha mai perso coscienza.