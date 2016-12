Cade da 5° piano, salvato da tende

Un pensionato di 83 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino dopo essere caduto dal quinto piano del palazzo dove risiede. Secondo i primi accertamenti della polizia, l'anziano stava montando una tenda sul balcone di casa quando, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. A salvargli la vita sono state le tende degli appartamenti ai piani inferiori, che hanno attutito l'urto.