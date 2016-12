Bullismo in gita, un papà fa ricorso Genitori vittima: "Scuse mai arrivate"

19:08 - Un papà dei 14 studenti sospesi da una scuola di Cuneo per un episodio di bullismo avvenuto durante una gita scolastica a Roma, ha fatto ricorso. I genitori difendono i figli a spada tratta. Secondo loro la punizione per aver deriso, denudato e "addobbato con le caramelle" un loro compagno ubriaco è esagerata. L’assessore regionale e la dirigente dell'istituto: "Era necessario intervenire". I genitori della vittima: "Scuse mai arrivate".

Bullismo in gita,genitori vittima: "Scuse mai arrivate" di Anna Boiardi

Come riporta il quotidiano La Stampa "in totale sono 14 i minorenni sospesi: da 3 a 15 giorni, alcuni hanno 4 in condotta, altri 5". E' solo uno degli ultimi episodi di cyberbullismo: "In una camera d’albergo il gruppo si accanisce su un compagno semincosciente e ubriaco. Una ragazza riprende la scena, durata diversi minuti, e c’è chi prende anche il cellulare della vittima e filma. Pochi giorni dopo il video gira su Whatsapp. Presto esce dai confini della classe".



Dopo il provvedimento della dirigente scolastica c’è chi tra i genitori non accetta la punizione per i figli e tra questi il padre di uno dei ragazzi ha presentato il ricorso. Come racconta una donna al quotidiano si sarebbe trattato "di uno scherzo, forse pesante", ma non di bullismo. E gli studenti ora rischiano di perdere l'anno per una "ragazzata". Il dibattito in rete è già scattato: la maggior parte sono a favore delle decisioni della scuola e sulla punizione esemplare. Ma per i genitori la sospensione è esagerata e così si arriva presto alle vie legali.



I genitori della vittima: "Scuse mai arrivate" - "Le scuse, che non sono venute dagli altri genitori e dai ragazzi: è quello che fa più male". A dirlo sono i genitori del liceale di Cuneo, vittima delle vessazioni dei compagni di scuola mentre si trovava in gita a Roma. "Chi dice che è uno scherzo non sa nulla", aggiungono nell'intervista a La Stampa. E' stato il quotidiano a sollevare il caso dopo la telefonata di alcuni genitori, imbufaliti perché i loro figli erano stati sospesi per quell'episodio. "Quando ho letto che qualcuno difende i colpevoli ho provato un dolore immenso", dicono i genitori del ragazzo. "Il padre di un ragazzo dice che gli adulti non dovevano intervenire, che dovevano vedersela da soli - aggiungono -. E' assurdo". E assurde sono state anche le minacce ricevute dal ragazzo - "non devi dire nulla" -. "Quelle sospensioni sono sacrosante - concludono i genitori del giovane vessato - sono il minimo. Ciò che ci fa più male sono le scuse mai arrivate".