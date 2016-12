Bullismo, 14enne tenta suicidio

Un'indagine per istigazione al suicidio, contro ignoti, è stata aperta dalla Procura dei minori di Torino dopo il tentativo di suicidio da parte di una 14enne che ha ingerito alcuni farmaci nel bagno di una scuola a Venaria Reale. Gli agenti sarebbero risaliti ad alcuni coetanei che avrebbero preso in giro la ragazzina per alcune foto circolate sui social. Un caso di bullismo, per il pm, su cui però "sono necessari tutti gli approfondimenti del caso".