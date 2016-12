Blocca la Tav per un selfie e fugge

Per scattare un selfie sui binari della ferrovia ha rischiato di essere travolta da un treno: è successo a Torino, nei pressi della stazione Stura, dove una ragazzina si è salvata grazie alla prontezza di riflessi del macchinista, che ha frenato in tempo. In quel momento stava per passare un Frecciarossa Roma-Torino. La giovane era con un'amica e sono fuggite facendo perdere le loro tracce. Bloccata la linea per circa mezz'ora.