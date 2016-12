Blitz a Torino, sequestrati 27 chili droga e un milione euro

Un milione di euro in contanti e 27 chili di droga sequestrati. E' il bilancio dell'operazione "One million", che ha portato a Torino all'arresto di tre persone. Il blitz è scattato in un garage del capoluogo piemontese. All'interno i militari hanno trovato cocaina, eroina, una macchina conta-banconote, 30 telefoni cellulari, una pressa idraulica e bilancini di precisione. Il denaro era pronto per essere investito in un'altra partita di droga.