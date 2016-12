Bimbo morto dopo circoncisione, ghanese che lo operò è un saldatore

E' un saldatore il ghanese che a Torino ha circonciso il neonato morto per le conseguenze dell'intervento. Il particolare è emerso a margine dell'udienza di convalida del fermo per l'uomo e due connazionali. I tre sono stati interrogati dal gip e per loro i pm hanno chiesto il carcere per omicidio preterintenzionale. I genitori restano indagati a piede libero. Il fermato ha un documento rilasciato in Ghana per cui risulta abilitato alle circoncisioni.