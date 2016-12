Biella, pedone ucciso su strisce

Un uomo di 71 anni, Massimo Crucitti, è morto a Biella dopo essere stato investito sulle strisce pedonali. La conducente della vettura, una donna di 52 anni residente a Gaglianico, nel Biellese, non viaggiava a velocità particolarmente elevata ma, abbagliata dal sole, non ha visto che Crucitti stava attraversando la strada. E non è riuscita a evitare il violento impatto.