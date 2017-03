Biella, nigeriana sviene in strada: nella borsa aveva un feto

Una giovane nigeriana è svenuta in strada a Candelo (Biella) ma quando i soccorritori sono intervenuti hanno fatto una macabra scoperta: nella borsa c'era un feto. La donna, che non parla italiano, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove si trova ricoverata nel reparto di ginecologia. Il sospetto è che possa essere una vittima della tratta delle prostitute che vengono sfruttate da un'organizzazione che le accompagna sulle strade biellesi.

I medici ritengono che la donna nigeriana abbia avuto un aborto spontaneo. Le sue condizioni appaiono in miglioramento e non destano preoccupazione. E' stato un passante a dare l'allarme. La donna sarebbe irregolare in Italia e non sono stati trovati suoi documenti.