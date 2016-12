Biella, modella 17enne muore di embolia polmonare: la famiglia decide di donare gli organi e di salvare 7 vite

Carola Iacchini non ce l'ha fatta ma ha offerto una speranza di vita a sette persone che hanno ricevuto i suoi organi. Arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale di Biella nel primo pomeriggio di sabato già in coma, la giovane di 17 anni ha lottato tra la vita e la morte per due giorni e poi è deceduta per le conseguenze di un arresto cardiaco prolungato determinato da una tromboembolia polmonare.