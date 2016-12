Biella, estorce un euro a uno studente: condannato a 2 anni e 3 mesi

Un 25enne di nazionalità marocchina è stato condannato a 2 anni e 3 mesi , quindi senza il beneficio della condizionale , per aver costretto con la forza uno studente a consegnargli un euro . Lo ha deciso il Tribunale di Biella, che ha comunque riconosciuto al giovane le attenuanti generiche più che dimezzando così la pena minima per il reato di estorsione, pari a 5 anni. Il difensore d'ufficio del 25enne ha già annunciato il ricorso in Appello .

L'episodio risale al 2009, quando il marocchino era da poco maggiorenne. Più per "divertimento" che per necessità, l'allora 18enne avvicinava gli studenti, soprattutto quelli più giovani, e li intimava di consegnargli del denaro.



Una mattina ha avvicinato alla fermata del bus un 15enne. "Non ho soldi", gli ha risposto il ragazzo. Per nulla convinto, aveva reagito malamente afferrando lo studente per lo zaino. Dopo averlo spinto contro il muro, gli aveva stretto con tutta la forza le dita della mano destra sino a fargli male. A quel punto la vittima, costretta con la violenza, gli aveva consegnato una moneta da 1 euro.



Una volta a casa, il 15enne ha raccontato ai genitori quanto accaduto. E la famiglia si è subito rivolta alle forze dell'ordine, che in breve tempo sono riuscite a identificare il giovane marocchino. Dopo sei anni la sentenza di primo grado, pronunciata dal giudice monocratico Paola Rava. Comminata anche una multa di 300 euro.