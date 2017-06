Biella: bimbo di 6 anni cade in piscina, è grave in ospedale

Un bambino di sei anni è grave in ospedale dopo essere caduto in una piscina a Chiavazza (Biella). Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Regina Margherita di Torino, dove è intubato in coma farmacologico. Le sue condizioni sono giudicate serie a causa di un polmone collassato. L'incidente è avvenuto in una villa durante la festa di compleanno del figlio dei padroni di casa. Sembra che il bambino non sapesse nuotare.