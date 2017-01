Biella, anziano uccide moglie e poi si suicida impiccandosi

Omicidio-suicidio a Trivero, nel Biellese. Un anziano ha ucciso la moglie 76enne colpendola alla testa con un bastone e poi si è impiccato. L'uomo, di 84 anni, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. E' il secondo caso di omicidio-suicidio in coppie di anziani in Piemonte in pochi giorni: venerdì a Valenza (Alessandria) un 72enne aveva ucciso la moglie nella loro abitazione.