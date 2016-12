23:06 - Una donna di 71 anni, Carmela Bergomi, è morta a Biella dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente in via Repubblica. L'anziana stava attraversando la strada quando una Toyota con alla guida un uomo di 36 anni l'ha travolta. L'uomo le ha immediatamente prestato soccorso e ha chiamato il 118, ma le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia municipale indaga.