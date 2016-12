Biella, a fuoco un palazzo: 11 feritiFiamme dalla casa di un invalido

Un incendio è divampato in un palazzo di Cossato, nel Biellese. Partite dal primo piano, le fiamme si sono subito propagate a tutto lo stabile. Sono undici le persone intossicate, tra cui quattro vigili del fuoco. Una donna inizialmente data per dispersa, ma poi ritrovata. Ancora da accertare le cause del rogo, ma l'ipotesi è che il fuoco sia stata propagato da un 60enne che occupava uno degli alloggi.