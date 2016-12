Barricato in casa con moglie malata

Un uomo di 33 anni si è barricato in casa dando in escandescenze con la moglie a Villaretto, frazione di Roure, nel Torinese. Lui è da tempo disoccupato, lei, malata di Sla, è riuscita a chiamare i carabinieri, intervenuti sul posto con ambulanza del 118 e vigili del fuoco. Si teme che l'uomo possa compiere qualche gesto estremo. Per questa ragione si sta cercando di staccare la fornitura di gas all'abitazione.