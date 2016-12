Bancomat svuotati con chiavi clonate nel Torinese: due arresti

Furti con chiavi clonate organizzati e pianificati nei minimi dettagli, che duravano anche nove giorni, ai danni di bancomat dell'Intesa Sanpaolo di Torino e provincia. Due italiani, il titolare di un negozio di chiavi e un esperto del settore, sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. Alla coppia, che secondo le indagini utilizzava un ombrello per rendersi invisibile alle telecamere di sicurezza, sono stati contestati cinque furti per circa 300mila euro, commessi tra maggio e ottobre, quando erano stati bloccati in flagranza.