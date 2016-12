Bancarotta fraudolenta, arrestato l'editore Guido Veneziani per il crac della stamperia Roto Alba

Ai domiciliari sono finiti Gianmaria Basile, socio storico di Veneziani, e sua sorella, Patrizia Basile. L'inchiesta sul fallimento della Roto Alba, che ha lasciato senza reddito 133 lavoratori, è coordinata dal pm Laura Deodato. L'arresto, reso noto soltanto ora è stato eseguito mercoledì mattina a Milano. Altre cinque persone risultano indagate nello stesso procedimento.



L'inchiesta, denominata Gutenberg, è nata da una verifica fiscale eseguita nel 2015 nei confronti della Roto Alba. Nel corso dell'attività di polizia tributaria, oltre agli ingenti rilievi di natura amministrativa, erano emersi elementi tali dare il via all'inchiesta. L'ipotesi, contestata dalla Procura di Asti, è che Veneziani nel 2012 abbia acquisito un'azienda sana e l'abbia poi spogliata di attivi per circa 15 milioni di euro attivi, a favore di altre società del gruppo. A questi si aggiungerebbero ingenti debiti tributari, tra cui contributi previdenziali non versati per quasi 3 milioni di euro. Nel corso di numerose perquisizioni presso le sedi delle società riconducibili al gruppo Guido Veneziani Editore sono stati acquisiti importanti elementi a corroborare le accuse.



Renzi voleva Veneziani per salvare L'Unità - Il nome di Guido Veneziani era stato accostato anche al giornale L'Unità quando nel 2015 lo stesso Renzi e il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, lo volevano nella compagine che avrebbe riportato in edicola lo storico quotidiano. Poi proprio l'inizio dell'inchiesta su Roto Alba fece sfumare l'operazione e L'Unità fu salvata in gran parte dal Pd.