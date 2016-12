Avvistato in centro Torino l'ergastolano evaso da Voghera

Sono in corso in tutto il Piemonte le ricerche di Alessandro Covelli, il detenuto che non ha fatto rientro nel carcere di Voghera da cui aveva ottenuto un permesso per andare a trovare l'anziana madre. L'uomo ha fatto perdere le proprie tracce domenica sera, dopo un violento litigio con un albergatore del centro di Torino. Covelli, stando alla testimonianza dell'uomo, sarebbe anche armato.