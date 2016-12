Auto taglia strada a una moto, morto centauro ad Alessandria

Un motociclista 38enne, residente a Tortona, è rimasto coinvolto in un incidente ad Alessandria. Per cause in corso di accertamento, un'auto condotta da un cittadino cinese, ripartita dal parcheggio, avrebbe tagliato la strada alla due ruote condotta dal tortonese, che indossava regolarmente il casco. Soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, è stato trasportato con una rianimazione in corso all'ospedale civile, ma è morto poco dopo.